Almanya'da 2024'ün en kötü kelimesi belli oldu: Ayrımcılığı körüklüyor
Almanya'da 2024'ün en kötü kelimesi "Organik Alman" seçildi
Almanya'da "Organik Alman" (Biodeutsch) sözcüğü, 2024'ün en kötü kelimesi olarak belirlendi.
Marburg'taki "Yılın En Kötü Kelimesi" İnisiyatifinden yapılan açıklamada geçen yılın en kötü kelimesi olarak "Organik Alman" sözcüğünün seçildiği duyuruldu.
Jüri, bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını belirtti.
"Organik Alman" ifadesinin gerçek Almanlar ile ikinci sınıf Almanlar arasında ayrım yapmak amacıyla kullanıldığını kaydeden jüri, bunun gündelik ırkçılığın örneği olduğuna dikkati çekti.
Etiketler: #Almanya #Organik Alman
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