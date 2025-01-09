Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e 'pastalı' saldırı: 'Kremalı tercih ederdim'

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald şehrinde yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış 'pasta'yla saldırıya uğradı.

Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner'e 'pastalı' saldırı: 'Kremalı tercih ederdim'
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:01

Yerel basında yer alan haberlere göre, eski Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaparken genç bir kadın, siyasetçinin yüzüne, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış pasta maketi fırlattı.

Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim" diyerek konuşmasına devam etti.

Ülkede 23 Şubat 2025'te erken genel seçim yapılacak.


Etiketler: #pasta #maket #siyasetçi

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