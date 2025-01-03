Almanya'dan köyüne döndü, hibe desteği alarak üretime başladı! Yılda 432 ton üretiyor....

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:29

Elazığ'da yaşayan Bekir Çetiner (46), 2002 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da evlenen ve 5 çocuğu dünyaya gelen Çetiner, ülkesine dönmeye karar verdi. Memleketi Elazığ'a geldiğinde iş fırsatları için araştırma yapan Çetiner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destekleriyle karşılaştı.

Köyünde çiftlik kurmaya karar veren Çetiner, TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğüne başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Çetiner, Kovancılar ilçesi Yarımca köyüne 240 hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Aldığı 2.9 milyon lira hibe ile toplam 4,5 milyon liralık yatırım yapan Çetiner, çiftliğindeki yaklaşık 170 büyükbaş hayvandan yılda 432 ton süt üreterek, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiftlikte eşine yardım eden ve Almanya vatandaşı olan Sema Çetiner de Türkiye vatandaşlığı için başvuru yaptı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışan Bekir Çetiner, GES ve modernizayon için IPART 3. Çağrı Dönemi'nde de 6 milyon 400 bin liralık bir proje sundu.

"YATIRIMIN 2.9'UNU HİBE OLARAK TEMİN ETTİK"

2002 yılında Avrupa'ya gittiğini dile getiren Bekir Çetiner, “Almanya'da yaklaşık 20 yıl kaldım, orada çalıştım ve evlendim. Yaklaşık 22 yıldır da Alman vatandaşı olan eşimle orada yaşıyorduk. 2 yıl önce Türkiye'ye geldik. Çiftlikle alakalı birçok araştırmamız oldu. O sırada TKDK ile tanıştık. Proje hazırladık ve bu aşamada Sertaç Bey'le iletişime geçtik. Kendisinin bize bayağı bir yardımı oldu. Ondan sonra müracaat ettik ve başvurumuz 2021 yılında kabul edildi. Aynı yılın son ayında işletmemiz teslim edildi. Buranın maliyeti 4.5 milyon TL tutarındaydı. Bunun 2.9 milyon TL'sini TKDK desteğiyle temin ettik. Geri kalanını öz sermayemizle hallettik. Birkaç ay sonrasında ise yurt dışından hayvan ithal ettik” dedi.