Almanya'nın en güzel kadını Apameh Senauer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Almanya'da düzenlenen "Miss Germany" isimli güzellik yarışmasının kazananı 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer oldu. Peki, Almanya'nın en güzel kadını Apameh Senauer kimdir, kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:45
Almanya'nın en güzel kadını Apameh Senauer kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Almanya'da düzenlenen güzellik yarışmasında zaferi Berlin'de yaşayan ve  6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Apameh Senauer oldu. Peki, Almanya'nın en güzel kadını  Apameh Senauer kimdir, kaç yaşında, nereli?

APAMEH SENAUER KİMDİR?

Almanya'da düzenlenen "Miss Germany" isimli güzellik yarışmasının kazananı 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer oldu.

39 yaşında tacı kazanan Senauer 15 bin kadını geride bırakmayı başardı. 

Alman bir eşi olan ve iki çocuk sahibi olan genç kadın, "Kazandığıma inanamıyorum" dedi. Mimarlık yapan Senauer, 25 bin euroluk ödülün de sahibi oldu. 

Bu yıl yaş sınırının kaldırıldığı yarışmaya Hamburg'dan katılan 42 yaşındaki Mignon Kowollik en yaşlı katılımcı olmuştu. 

Senauer'in İran'daki kadınların haklarını korumak için yaptığı açıklamalar gündem olurken genç kadın, göçmen çocukların neler hissettiğini bildiğini ve bu konuda çalışmalar yapmak istediğini söylemişti. Hayatı boyunca birçok engelle karşılaştığını söyleyen Senauer, "Tek bir mottom var o da 'devam et'" ifadesini kullandı.


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