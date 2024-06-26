Altın avcılarının rüyası: Değeri 8 milyon pound!
Dünyanın şimdiye kadar bulunan en büyük altın külçesi yetişkin bir adamın ağırlığı kadardır. Her altın avcısının hayali olan bu külçenin değeri 8 milyon poundu buluyor.
Servetlerini yatırıma dönüştürmeyi ümit eden insanlar için altın genellikle değeri yüksek olan güvenilir bir yatırım olmuştur. Avustralya'daki altına hücum sırasında dünyanın en büyük külçesi İngiltere'den gelen madenciler tarafından bulundu.
8 MİLYON POUND DEĞERİNDE ALTIN KÜLÇESİ
Şubat 1869'da John Deason ve Richard Oats adlı iki Cornish madenci Avustralya'nın Victoria bölgesinde altın arıyorlardı.
Bir ağacın köklerine saplanmış, 72 kilogram (11 taş) ağırlığında ve 61 cm uzunluğunda devasa bir külçe keşfettiler. "Hoşgeldin Yabancı" lakaplıydı ve Bulldog Gully adı verilen bir yamaçta kuvarsla kaplı olarak keşfedildi.
ALTIN AVCILARININ RÜYASI
Bugün, madencilik teknolojisi büyük ölçüde gelişti. Modern ekipmanlar ve jeofiziksel yöntemler, altın arama süreçlerini daha verimli hale getirdi. Ancak, "Welcome Stranger" gibi devasa külçeler, hala madencilerin rüyalarını süslemeye devam ediyor.
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