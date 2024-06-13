Yeni bir uçan 'yırtıcı' dinozor türü keşfedildi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:47

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:47

Bilim insanlarına göre, yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşamış olan bu "korkunç" yırtıcı dinazorun kanat açıklığı 15 metreydi. Kemikler, 2021 yılında müze yaratıcısı Kevin Petersen tarafından batı Queensland'de keşfedildi ve şimdi daha önce bilinmeyen "Haliskia peterseni" adlı bir pterozor türüne ait olduğu doğrulandı.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Adele Pentland liderliğindeki bir araştırma ekibi, kafatası şekli, diş dizilimi ve omuz kemiği şekline dayanarak örneği bir "anhanguerian" olarak sınıflandırdı.

Anhanguerianlar, günümüz İngiltere'si, Brezilya, Fas, Çin, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşadığı bilinen bir "pterozor" grubuydu.

Bayan Pentland şunları söyledi:

"Yaklaşık 4,6 metrelik kanat açıklığıyla dinazor, yaklaşık 100 milyon yıl önce orta batı Queensland'in büyük bir kısmı su altındayken, geniş bir iç denizle kaplıyken ve küresel olarak Victoria'nın güney kıyı şeridinin bugün olduğu yerde konumlanmışken korkunç bir yırtıcı olurdu. Petersen'in özenli hazırlıkları, Avustralya'da bugüne kadar keşfedilen en eksiksiz anhanguerian ve herhangi bir pterozor örneğinin kalıntılarını sağladı. Dinazorun yüzde 22'si tamdır ve bu da onu Avustralya'da bulunan bilinen diğer tek kısmi pterozor iskeletinin iki katından daha eksiksiz hale getirmektedir."

Pentland, "Örnekte alt çenenin tamamı, üst çenenin ucu, 43 diş, omurlar, kaburgalar, her iki kanattan kemikler ve bir bacağın bir kısmı bulunmaktadır. Ayrıca, balık ve kafadanbacaklıların beslenmesine yardımcı olan kaslı bir dile işaret eden çok ince ve narin boğaz kemikleri de mevcut" diye ekledi.

Dinazor fosili şimdi, Petersen'in küratör olarak görev yaptığı Queensland'daki Kronosaurus Korner müzesinde sergilenen diğer deniz fosili örneklerine katılıyor.

Keşiften duyduğu heyecanı dile getiren Petersen, bunun bilim, eğitim ve bölge turizmi için "heyecan verici" bir destek olduğunu belirterek, "Keşfimin yeni bir tür olması beni çok heyecanlandırıyor, çünkü benim tutkum tarih öncesi türler hakkındaki modern bilgilerimizi şekillendirmeye yardımcı olmaktır" dedi.