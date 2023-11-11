Altın dolu havuz keyfi dikkat çekmişti... Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması

Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:13

Güncelleme: 11.11.2023 - 15:13

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkındaki suçlamalar artıyor.

Son olarak Gelin Evi yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Nevra Bilem hakkında birçok kişi dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, Nevra Bilem'in 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı reklamlar üzerinden takipçilerini dolandırdığı iddia edildi.

"BU ŞAHIS SADECE PARASINA BAKIYOR"

Bilem tarafından dolandırıldığını öne süren bir kadın, "Bir gün hikayesini gördüm. 'Bedava tatil için butona basıp numaranızı bırakabilirsiniz' yazıyordu. Ben de şansımı denemek istedim ve butona bastım. 15 gün sonra aradığımızda olayın içinde bedava tatilin olmadığını ve devre mülk satmak istediklerini gördük. Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi.

Tatil reklamının ardından mobilya reklamı paylaşan fenomenin mobilya alanları ödeme için bir akrabasının hesabına gönderdiği öne sürüldü. Dolandırıldığını söyleyen takipçi, "Bir firma sizinle anlaşma yapıyorsa paranın firmanın hesabına atılması lazım. Sen neden kaynının hesabına attırıyorsun bu parayı?" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Nevra Bilem tarafından dolandırılan birçok kişinin olduğunu söyleyen kadın, yaşananlara itiraz ettiklerinde de fenomenin kendilerini engellediğini söyledi. Bilem tarafından dolandırıldıklarını iddia eden kişiler, fenomen hakkında şikayetçi oldu.