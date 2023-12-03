Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Altın Kelebek Ödül Töreni'nin adayları kim?
Bu yıl 49'uncusu düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. 3 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek ödül töreninin saat kaçta olduğu ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Altın Kelebek Ödül Töreni'nin adayları kim?
Bu yıl 49'uncusu düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödül Törenini'nin ne zaman ve saat kaçta yayımlanacağı, hangi kategorilerde kimlerin aday olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? Altın Kelebek Ödül Töreni'nin adayları kim? İşte ayrıntılar...
ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ'NİN SUNUCULARI KİM?
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin bu yıl sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran üstleniyor. Ödül Töreni'nde Nükhet Duru, İrem Derici, Norm Ender Semicenk ve Samira Efendi gibi is,mler sahne alacak.
ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
Altın Kelebek Ödül Töreni bu yıl 49'uncusu ile ekranlardaki yerini alacak. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olan ödül töreni saat 19:30'da başlayacak. Ödül Töreni, Kanal D ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
ALTIN KELEBEK ADAYLARI KİM?
İşte Altın Kelebek ödül kategorileri ve adayları...
EN İYİ DİZİ
Aile | Show TV
Ateş Kuşları | ATV
Bambaşka Biri | FOX
Gönül Dağı | TRT 1
Kardeşlerim | ATV
Kızılcık Şerbeti | Show TV
Safir | ATV
Yalı Çapkını | Star TV
Yabani | FOX
Yargı | Kanal D
EN İYİ KADIN OYUNCU
Afra Saraçoğlu | Yalı Çapkını
Burcu Biricik | Camdaki Kız
Ceren Karakoç | Kızılcık Şerbeti
Evrim Alasya | Kızılcık Şerbeti
Gökçe Bahadır | Kulüp
Hande Erçel | Bambaşka Biri
Pınar Deniz | Yargı
Serenay Sarıkaya | Aile
Sıla Türkoğlu | Kızılcık Şerbeti
Su Burcu Yazgı Coşkun | Kardeşlerim
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Berk Atan | Gönül Dağı
Bilal Yiğit Koçak | Kardeşlerim
Burak Deniz | Bambaşka Biri
Burak Berkay Akgül | Safir
Çağatay Ulusoy | Terzi
Kaan Urgancıoğlu | Yargı
Kıvanç Tatlıtuğ | Aile
Mert Ramazan Demir | Yalı Çapkını
Onur Seyit Yaran | Kardeşlerim
Salih Bademci | Dilek Taşı - Terzi - Kulüp
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Andropoz | Netflix
Benim Güzel Ailem | TRT 1
Çok Güzel Hareketler 2 | Star TV
Doğu | BluTV
Gibi | Exxen
Güldür Güldür Show | Show TV
Güzel Günler | Show TV
Kendi Düşen Ağlamaz | TRT 1
Leyla ile Mecnun | Exxen
Prens | BluTV
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Binnur Kaya | Güzel Günler
Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi
Deniz Işın | Leyla ile Mecnun
Ecem Erkek | Güzel Günler
Ege Kökenli | Doğu
Eylül Tumbar | Kendi Düşen Ağlamaz
Güldür Güldür Show Ekibi
Leyla Tanlar | Güzel Günler
Şebnem Bozoklu | Hayatımın Neşesi
Zeynep Çamcı | Güzel Günler
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Burak Dakak | Güzel Günler
Çağlar Çorumlu | Ayak İşleri
Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi
Doğu Demirkol | Doğu
Enes Koçak | Kendi Düşen Ağlamaz
Engin Günaydın | Andropoz
Feyyaz Yiğit | Gibi
Giray Altınok | Prens
Güldür Güldür Show Ekibi
EN İYİ ROMANTİK-KOMEDİ DİZİSİ
Dönence | Kanal D
Kısmet | FOX
Ruhun Duymaz | FOX
Sadece Arkadaşız | Exxen
Vermem Seni Ellere | ATV
Ya Çok Seversen | Kanal D
Yaz Şarkısı | Kanal D
EN İYİ KADIN OYUNCU (ROMANTİK-KOMEDİ)
Burcu Özberk | Ruhun Duymaz
Buse Meral | Vermem Seni Ellere
Hafsanur Sancaktutan | Ya Çok Seversen
Hazar Ergüçlü | Sadece Arkadaşız
Nilsu Berfin Aktaş | Yaz Şarkısı
Özge Özacar | Kısmet
EN İYİ ERKEK OYUNCU (ROMANTİK-KOMEDİ)
Cem Gelinoğlu | Kısmet
Cenan Adıgüzel | Kısmet
Efekan Can | Yaz Şarkısı
Emre Bey | Vermem Seni Ellere
Kerem Bürsin | Ya Çok Seversen
Kubilay Aka | Sadece Arkadaşız
Mustafa Mert Koç | Yaz Şarkısı
Şükrü Özyıldız | Ruhun Duymaz
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
Ada Erma | Kulüp
Adin Külçe | Ya Çok Seversen
Almila Tuana Albay | Ateş Kuşları
Arven Ece Yavuz | Ya Çok Seversen
Aylin Akpınar | Kardeşlerim
Azra Aksu | Bir Küçük Gün Işığı
Elif Kurtaran | Taçsız Prenses
Lena Naz Kalaycı | Dilek Taşı
Metehan Parıltı | Ömer
Ülkü Hilal Çiftçi | Dönence
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
Afra Saraçoğlu & Mert Ramazan Demir | Yalı Çapkını
Burcu Özberk & Şükrü Özyıldız | Ruhun Duymaz
Demet Özdemir & Engin Akyürek | Adım Farah
Gökçe Bahadır & Fırat Tanış | Kulüp
Gökçe Bahadır & Selahattin Paşalı | Ömer
Hande Erçel & Burak Deniz | Bambaşka Biri
Onur Seyit Yaran & Su Burcu Yazgı Coşkun | Kardeşlerim
Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu | Yargı
Serenay Sarıkaya & Kıvanç Tatlıtuğ | Aile
Sıla Türkoğlu & Doğukan Güngör | Kızılcık Şerbeti
EN İYİ SENARİST
Ayşe Ferda Eryılmaz & Nehir Erdem | Ateş Kuşları
Aziz Kedi & Feyyaz Yiğit | Gibi
Burcu Över | Safir
Can Sinan | Dilek Taşı
Ethem Özışık | Bambaşka Biri
Hakan Bonomo | Aile
Hilal Yıldız | Yabani
Mehmet Barış Günger | Yalı Çapkını
Melis Civelek & Zeynep Gür | Kızılcık Şerbeti
Sema Ergenekon | Yargı
EN İYİ YÖNETMEN
Ahmet Katıksız | Aile
Ahmet Yılmaz | Kuruluş: Osman
Ali Bilgin | Yargı
Barış Yöş | Gibi
Burcu Alptekin | Yalı Çapkını
Ketche (Hakan Kırvavaç) | Kızılcık Şerbeti
Neslihan Yeşilyurt | Bambaşka Biri
Semih Bağcı | Safir
Serkan Birinci | Kardeşlerim
Zeynep Günay & Seren Yüce | Kulüp
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ
Aktris | Disney+
Ben Gri | Disney+
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? | Netflix
Bozkır | BluTV
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi | BluTV
Kulüp | Netflix
Magarsus | BluTV
Sıcak Kafa | Netflix
Şahmaran | Netflix
Terzi | Netflix
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