Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri kim oldu? İşte ödüllerin sahipleri...

Yayınlanma: 03.12.2023 - 20:51

Güncelleme: 03.12.2023 - 21:26

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buluyor... İşte ödülü kazananlar!

EN İYİ KADIN OYUNCU

Perihan Savaş tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödülü Yargı ile Pınar Deniz'e verildi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Perihan Savaş tarafından En İyi Erkek Oyuncu ödülü Dilek Taşı, Terzi, Kulüp dizileri ile Salih Bademci'ye verildi.

EN İYİ DİZİ

Perihan Savaş tarafından En İyi Dizi ödülü Yalı Çapkını'na takdim edildi.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

Nebahat Çehre En İyi Dizi Çifti'ni duyurdu. Aile dizisi ile ödülü Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ aldı.

YILDIZI PARLAYANLAR

Yıldızı Parlayanlar ödülleri; Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu'ya verildi.

BAŞARI ÖDÜLÜ

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Pınar Deniz Yargı ekibi ile birlikte Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

Kulüp dizisinde canlandırmış olduğu Rana karakteri ile En İyi Çocuk Oyuncu ödülünün sahibi Ada Erma oldu.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi Ya Çok Seversen dizisinin oyuncularından Hafsanur Sancaktutan aldı.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülünün sahibi Ya Çok Seversen dizisinin oyuncularından Kerem Bürsin aldı.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

En İyi Romantik Komedi Dizisi ise Kanal D ekranlarında yayımlanan Ya Çok Seversen dizisi oldu.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu Güzel Günler dizisindeki performansı ile Ecem Erkek oldu.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu, Ayak İşleri dizisi ile Çağlar Çorumlu oldu.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

En İyi Komedi Dizisi ödülünün sahibi ise Güldür Güldür oldu.

YAŞAM BOYU BAŞARI

Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi Nükhet Duru oldu.