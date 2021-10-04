Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi
Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışacak filmlerinden Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' filmi izleyiciyle buluştu. Her iki yönetmenin de ilk uzun metrajlı filmi seyircilerin beğenisini topladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 58.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmlerin ilk gösterimleri yapıldı.
Film gösterimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirildi. Öte yandan açık havada düzenlenen film gösterimlerindeki filmlerin biletlerinin tükenmesi nedeniyle aynı filmler AKM Aspendos Salonu'nda da seyirciyle buluştu.
Cam Piramit yanında kurulan 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde ilk olarak Ulusal Uzun Metrajlı Film kategorisinde yarışan yönetmen Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' filmi seyirciyle buluştu.
Film öncesinde gösterimin yapılacağı alana gelen Nacar ve film ekibi, girişteki alanda hatıra fotoğrafı çektirdi. Nacar'ın senaryosunu da yazdığı ve ilk uzun metrajlı filmi olan 'İki Şafak Arasında', seyircilerin beğenisini topladı.
Gecenin ikinci filmi ise yönetmenliğini Nazlı Elif Durlu'nun yaptığı 'Zuhal' oldu. Film öncesinde gösterimin yapılacağı 'Yıldızların Altında 1' sahnesine gelen Durlu ve film ekibi, girişte hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın'a filmi izlemeye gelenler büyük ilgi gösterdi.
Film öncesinde konuşan Durlu, filmi izlemeye gelen herkese teşekkür etti. Durlu'nun da ilk uzun metrajlı filmi olan 'Zuhal' izleyiciden uzun süre alkış aldı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- Sigaraya zam geldi!
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Artık geri dönüş yok