Altın Portakal'da Nur Sürer ve Binnur Kaya'dan 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 08:41

Güncelleme: 13.10.2024 - 08:48

Bu yıl 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesinde en iyiler ödüllerine kavuştu.

Şebnem Dönmez’in başarılı sunumu ile güç kattığı törende En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sinema ve dizi dünyamızın iki değerli ismine Nur Sürer ve Binnur Kaya’ya verildi.

ÖDÜLÜ GÖKÇE BAHADIR VERDİ

Ödülü jüri üyesi Gökçe Bahadır şu sözlerle açıkladı:

“Öyle iki kadın vardı ki, biz o iki kadına da ödül vermeyi çok istedik. O yüzden bu salda İki ödülümüz olacak. Toplumumuzda çok farklı yerlerden gelen iki kadını çok farklı şekillerde temsil eden iki hikayenin iki güçlü kadını öyle kadınlar ki ve öyle performanslar ki gerçekten ödüllendirmek istedik. Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve Mukadderat’taki oyunculuğuyla Nur Sürer…”

NUR SÜRER, ÖDÜLÜ YILMAZ GÜNEY ADINA ALDI

45 yıllık sanat hayatında beraber çalıştığı yönetmenleri anan Nur Sürer ödülünü değersizleştirilmeye çalışıldığını belirttiği Yılmaz Güney’e ithaf etti.

Binnur Kaya da “Böyle bir ödülü Nur Sürer gibi hayran olduğumuz bir sanatçıyla paylaşmak ayrıca çok onur verici çok teşekkür ederiz. Hayatını sevdiklerine adayan ve hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınların adına almak isterim ödülü… Kadınlar kadınlar seslerini çıkardılar, birlik oldular. Bağırdılar yardım istediler ve bu duyuldu. Duyulmamasına imkan yok. Aynı zamanda görüldü. Görülmemesine imkan yok. Artık daha ne yapılabilir, kadınlar yapmaları gerekeni yaptı. Şimdi konuşmak değil eyleme geçmek zamanı… Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden bekliyoruz acil bir şekilde...” derken; Nur Sürer “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sözleriyle başarılı oyuncunun sözlerini tamamladı.

Binnur Kaya ayrıca “İstanbul sözleşmesi kadını, çocuğu, aileyi, erkeği, insanı koruyan bir sözleşme… İstanbul’da imzalandığı için ve ilk imzalayan ülke olduğumuz için adı İstanbul Sözleşmesi… Keşke sahip çıkabilsek… Çok teşekkürler…” diye konuştu.

“KADINLARDAN, ÇOCUKLARDAN, HAYVANLARDAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Daha sonra “En iyi film” kategorisindeki ödülü almak için tekrardan ekibiyle sahneye çıkan Nur Sürer, sözlerini “Çocuklardan elinizi çekin, kadınlardan elinizi çekin, hayvanlardan elinizi çekin, ağaçlardan elinizi çekin” diyerek tamamladı.