Altın yıllarını yaşadığını söyleyen Teoman'dan samimi açıklamalar: 'Artık parayla ilgileniyorum'

Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:42

Güncelleme: 20.10.2024 - 16:50

Şarkıcı Teoman, Armağan Çağlayan’ın "Gör Beni" adlı YouTube programına konuk oldu. Teoman, programda yaptığı açıklamalarda müziğe bakış açısını ve kişisel hayatıyla ilgili önemli detayları paylaştı.

Teoman, müziğe başladığı dönemden bu yana işini bir varoluş tarzı olarak gördüğünü, ancak müziği bıraktıktan sonra bunun bir meslek olduğunun farkına vardığını belirtti. Ünlü şarkıcı, "Eskiden çalışkanlığımı görmedikleri için 'gece hayatının en hızlısı' olarak magazin tarihine geçtim. Ama artık her alanda vites düşürdüm. Çocuk ruhlu, 57 yaşında bir adamım" dedi.

Z KUŞAĞIYLA HAYRANLARI ÇOĞALDI

Teoman, özellikle Z kuşağıyla birlikte hayran kitlesinin arttığını ve kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığını dile getirdi. "Z kuşağı beni sevdi. Altın yıllarımı yaşıyorum" diyen sanatçı, "Eskiden 24 saat rock yıldızıydım, şimdi iki saat... Konser sonrası normal Teoman olarak evime dönüyorum" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR PARAM VAR DİYE HİÇ BAKMADIM"

İlk banka hesabını birkaç ay önce açtığını açıklayan Teoman, maddi konulara eskiden hiç ilgi göstermediğini belirtti. "Neyim var neyim yok yeni anladım. İşin maddi tarafına hiç eğilmemiştim eskiden. Bir ortak hesabım vardı menajerimle, her şeye o bakardı. Ben hiçbir şeyi hayatım boyunca kontrol etmedim. Ne kadar param var diye hiç bakmadım. Ekonomiyle ilişkim hiç yoktu, yeni yeni başladım. Artık parayla ilgileniyorum" şeklinde konuştu.