Soyadını aldı, takip etti... Teoman, şikayetçi olduğu saplantılı hayranıyla uzlaştı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:06

Güncelleme: 06.10.2024 - 10:06

Ünlü şarkıcı Teoman, kendisini sosyal medyada sürekli rahatsız eden ve ev adresini öğrenerek takip etmeye başlayan hayranı Aysun A.’yı savcılığa şikâyet etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aysun A.’nın sosyal medyada Teoman’a yönelik taciz boyutuna varan mesajlar paylaştığı belirtildi.

Aysun A., soyadını değiştirerek Teoman’ın soyadı olan "Yakupoğlu"nu kullanmaya başladı ve sosyal medya hesaplarında yalnızca Teoman ile ilgili içerikler paylaşmaya devam etti. Ayrıca, Teoman’ın sosyal medya paylaşımlarının altına "Cumartesi geleceğim, evde ol" ve "Canım seni görmek istiyor" gibi mesajlar bırakarak ünlü şarkıcıyı taciz etti. Daha önce Teoman’ı şoförü üzerinden tehdit eden Aysun A., asılsız iddialarla ve cinsel içerikli beyanlarla da şarkıcıyı rahatsız etti.

Aleyhinde korunma kararı olmasına rağmen Aysun A., "Hâkim bey, bu şahsın beni kendine aşık etmeye çalışması çok aşikâr. Nikâh şahidim olur musunuz?" şeklindeki ifadelerle tacizlerini sürdürdü. Teoman’ın avukatı, dilekçesinde Aysun A.’nın hayranlıktan ziyade saplantılı bir ruh hali içinde olduğunu ve Teoman’ın huzurunu bozduğunu belirtti. Avukat, müvekkilinin sürekli olarak Aysun A. ile karşılaşma korkusu yaşadığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu vurguladı.

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Aysun A., avukatı aracılığıyla Teoman’a ulaşarak davranışlarından pişman olduğunu ve ünlü şarkıcının şikâyetinden vazgeçmesini talep etti. Taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri başladı. Teoman, hayranının böyle bir davranışı bir daha tekrarlamaması şartıyla affedebileceğini ifade etti. Aysun A.’nın özür dilemesi ve bir daha böyle bir olay yaşanmayacağına dair söz vermesi üzerine, Teoman hayranını affetti.