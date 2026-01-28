Alzheimer tedavisinde yeni dönem! 40 Hz Frekansı semptomları geriletmede etkili oldu

Alzheimer hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, ilerleyici ve tedavi edilmesi zor bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Şu an için kesin bir tedavi bulunmayan bu hastalık, beynin hafıza ve öğrenme ile ilişkili bölgelerinde hasara yol açıyor. Ancak Çin’de yapılan bir araştırma, 40 Hz frekansında ses dalgalarının Alzheimer'ın biyolojik belirtilerini tersine çevirmede etkili olabileceğini ortaya koydu.

SESİN BEYİNDEKİ ETKİLERİ ŞAŞIRTTI

Çin’in Kunming Zooloji Enstitüsü (KIZ) tarafından yapılan bir çalışmada, yaşlı maymunlar üzerinde gerçekleştirilen bir deneyde 40 Hz frekansında ses dalgalarının beynin sıvısındaki zararlı birikintileri temizlemeye yardımcı olduğu bulundu. Bu araştırma, Alzheimer’ın biyomarkerlerinden biri olan β-amyloid proteinlerinin beyin sıvısına atılmasına yardımcı olurken, hastalığın semptomlarında da iyileşmeler sağladı.

Çalışmada, 26 ile 31 yaşları arasındaki dokuz adet yaşlı rhesus maymunu kullanıldı. Bu maymunlar, insanlardaki Alzheimer hastalığına benzeyen amiloid plaklarıyla doluydu. Maymunlar, 40 Hz frekansında bir sesle uyarıldıktan sonra, beyin sıvılarındaki amyloid protein düzeylerinde büyük bir artış gözlemlendi.

Tedavi Sürecinde Umut Verici Sonuçlar Ortaya Koyuyor

Bir hafta süresince 40 Hz frekansı ile yapılan ses uyarısının ardından, maymunların beyin sıvısındaki Aβ42 ve Aβ40 protein düzeyleri sırasıyla %206 ve %201 oranında arttı. Araştırmacılar, bu iyileşmenin tedavi sonrası beş hafta boyunca devam ettiğini ve ses dalgalarının etkinliğinin hemen kaybolmadığını belirtti. Bu bulgular, tedavi yönteminin uzun süreli etkilerini gösteriyor ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni umutlar yaratıyor.