Amasya’da hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL! 428 bin tondan fazla rekolte bekleniyor

Amasya’da erkenci soğan hasadı başladı. Türkiye’de soğan üretiminde 2. sırada bulunan kentte bu yıl 428 bin tondan fazla soğan rekoltesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:46
Amasya’da hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL! 428 bin tondan fazla rekolte bekleniyor
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Üreticilerin göz yaşartmadığını duyurduğu soğan tarlada kilosu 7 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

“ÜRETİMİN YÜZDE 13’ÜNÜ AMASYA KARŞILIYOR”

79 bin dekar alanda soğan tarımı yapıldığını belirten Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, “Türkiye’de soğan üretiminde 2'nci sıradayız. Üretimin yüzde 13’ünü sadece Amasya karşılıyor. Bu yıl 428 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Verim gayet güzel. İnşallah üreticilerimiz için bereketli bir yıl olur” dedi.

ORTA DOĞU VE AVRUPA’YA SOĞAN GÖNDERİLİYOR

Yurdun dört bir yanına gönderilen Amasya soğanının dış pazarda da alıcısının olduğuna değinen Çetin, “Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerine de zaman zaman ürün gönderilmekte” diye konuştu.

“SOĞANIMIZ GÖZLERİ YAŞARTMAZ”

Uzun yıllardır soğan üretimi yapan Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş ise “Soğanımız kesildiğinde gözleri yaşartmaz. Tatlı soğandır. Herkese tüketmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.


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