Gurs Vadisi’nde hasat sezonu açıldı: Yöre halkının en önemli geçim kaynağı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 köyü çevreleyen Gurs Vadisindeki tütün yetiştiricileri, hasat sezonunu açtı.

Gurs Vadisi’nde hasat sezonu açıldı: Yöre halkının en önemli geçim kaynağı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:18

Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra yöre halkının önemli geçim kaynaklarından olan tütünü ile anılan vadide çiftçiler, sabahın ilk ışıkları ile tarlalara gidiyor. Günün ilk ışıkları ile topladıkları yeşil tütün yapraklarını iğne ya da çuvaldız yardımıyla tek tek iplere dizen çiftçiler, ardından güneş altında sararmaya bırakıyor. Kurumaya serilen yapraklar, zaman zaman su ile ıslatılarak nemi korunurken daha sonrasında makinelerden geçiriliyor.


Etiketler: #Gurs Vadisi #tütün #mardin

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