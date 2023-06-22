Amazon, kullanıcıları zorla Prime’a üye yaptırmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:30

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:15

FTC, Amazon’a Seattle’da açtığı davada şirketi “bilinçli bir şekilde kullanıcıları farkında olmadan üye yaparak kandırmakla” suçladı.

Amazon ise yaptığı açıklamada suçlamaları “hem gerçekler hem de kanunlar açısından yanlış” olarak niteledi.

FTC, açtığı davada şirketin para cezası ödemesini talep ediyor.

Amazon’un geliştirdiği arayüzün “manipülatif bir şekilde, zorla ya da kandırarak müşterilerin otomatik olarak Prime üyeliklerini yeniletmesine yol açtığı” suçlamalarda yer aldı.

Bu dava, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin büyük teknoloji şirketlerine karşı piyasada edindikleri güce karşı müşterileri korumak için açtığı davalardan sadece biri.

FTC, Amazon Prime’ın 25 milyar dolarlık gelirle dünyadaki en büyük abonelik sistemi olduğunu belirtti.

Türkiye’de de bulunan Amazon Prime üyeliği kapsamında çok sayıda ürünün nakliyesi ücretsiz gerçekleştirilirken film, müzik ve televizyon dizilerine erişim de sağlanıyor.

ABD’de üyelerin yılda 139 dolar ödediği sistem kapsamında dünya çapında Amazon Prime’ın 200 milyon üyesi bulunuyor.

Türkiye’de Amazon Prime üyeliği aylık 39 TL’den yıllık olarak 468 TL’ye tekabül ediyor.

Amazon ise yaptığı açıklamada müşterilerinin Prime’ı sevdiğini ve tasarımlarının üyeliği iptal ettirmek için gayet uygun olduğunu aktardı.

Şirket ayrıca davanın tam da FTC ile görüşmeler yürüttükleri bir dönemde kendilerine bildirim yapılmadan açılmış olmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Bu gelişme şimdilik Amazon hissesine büyük bir şekilde yansımadı, akşam saatlerinde şirketin hissesinin yüzde 0,2 düştüğü görüldü.

FTC, Amazon’a kaydolma ve üyelik iptali sistemini Mart 2021’den beri araştırıyor.

FTC’nin iddialarına göre üyeliğini iptal ettirmek isteyen kullanıcılar labirent gibi karmaşık adımları takip etmek zorunda kalıyor.

Reuters’a konuşan ABD merkezli analiz şirketi Insider Intelligence’ın kıdemli araştırmacısı Evelyn Mitchell-Wolf, FTC’nin açtığı bu davayla Amazon’un diğer şirketlere örnek teşkil etmesini istediğini, ancak çoğu şirkette üye olmanın üyeliği iptal etmekten daha zor olduğunu vurguladı.

FTC, daha önce de Amazon’un başka hizmetlerini mahkemeye vermiş, iki tarafın anlaşma sağladığı vakalar olduğu görülmüştü.