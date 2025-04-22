Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:23

Prime Video ve Twitch avantajları sunan Amazon Prime aylık abonelik ücretine zam geldi. Amazon, Türkiye’de Prime abonelik hizmetine 22 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 25 zam uyguladı. Peki, Amazon Prime aylık abonelik ücreti 2025 ne kadar oldu? Amazon Prime aylık abonelik ücretine ne kadar zam geldi?

AMAZON PRİME AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLDU?

Amazon, Türkiye’de Prime abonelik hizmetine 22 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 25 zam uyguladı. 22 Nisan 2025’te yürürlüğe giren yüzde 25’lik zamla, aylık abonelik ücreti 39 TL’den 49,90 TL’ye yükseldi. 2023’teki büyük fiyat artışından sonra gelen bu zam, mevcut aboneleri bir ay sonra, yeni aboneleri ise hemen etkileyecek.

Bu zam, 2023 yılında 8 TL’den 39 TL’ye sıçrayan ücretlerin ardından gelen ikinci büyük artış oldu. Amazon’un Türkiye’deki yıllık abonelik planı bulunmamakla birlikte, aylık planın toplam yıllık maliyeti artık 598,80 TL’ye ulaşmış durumda.