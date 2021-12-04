Amazon Prime Video Türkiye’nin aralık takvimi açıklandı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Dijital film ve dizi izleme platformu Amazon Prime Video Türkiye, Aralık 2021 takvimini açıkladı.

Takvime göre "The Expanse" 6. ve final sezonu, Riz Ahmed ve Octavia Spencer’lı "Encounter", Nicole Kidman ve Javier Bardem’li "Being the Ricardos" filmleri bu ay dijital yayın platformunda izleyicilerle buluşacak.

İşte Amazon Prime Video Türkiye'de aralık ayında izleyicilerle buluşacak yapımlar...

Harlem (1. Sezon) - 3 Aralık

Tracy Oliver’ın kalemiyle hayat bulan ve 20’li yaşlardaki 4 kız arkadaşın New York şehrindeki eğlenceli ilişkilerini siyah kültürün bakış açısıyla ele alan komedi dizisi "Harlem", 3 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye’de ilk sezonuyla ekranlara gelecek.

Birçok kültürde flört normlarıyla ilgili kapsamlı bilgisi olan, fakat bunu kendi aşk hayatına bir türlü adapte edemeyen Columbia Üniversitesi’nin genç antropoloji profesörü Camille (Meagan Good), başarılı bir online randevu uygulamasının yaratıcısı olan Tye (Jerrie Johnson), umutsuz romantik modacı Quinn (Grace Byers) ve kendinden emin şarkıcı ve oyuncu Angie’nin (Shoniqua Shandai) yaşadıkları anlar, Harlem’in ilk sezonunda izleyiciyle buluşacak.

The Expanse (6. Sezon) - 10 Aralık

Serinin oyuncuları Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole ve Jasai Chase Owens'ın yeni sezon için yeniden bir araya geleceği “The Expanse”, 10 Aralık Cuma günü yayınlanacak.

Marco Inaros ve Özgür Donanması, dünyada ve Mars’ta yıkıcı asteroit saldırıları başlatmaya devam ederken güneş enerjisini de kullanmaya başlar. Savaşın gerilimi ve yaşanan kayıplar Rocinate mürettebatının birliğini tehdit ederken, Chrisjen Avasarala bir hamle yapar ve eski Marslı Denizci Bobbie Drapper’ı çatışmanın seyrini değiştirebilecek gizli bir göreve gönderir. Bu esnada Drummer ve ailesinden geri kalanlar Marco’ya ihanet edip kaçarken, uzak bir gezegende yeni bir güç yükselmeye başlar.

Encounter - 10 Aralık

Michael Pearce’ın yönetmenliğini üstlendiği, Riz Ahmed, Octavia Spencer ve Rory Cochrane’in başrollerini paylaştığı “Encounter”, 10 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayına girecek.

Donanımlı bir deniz kuvvetleri askerinin iki küçük oğlunu gizemli bir tehditten kurtarmak için çıktığı görev tehlikeli boyutlara doğru sürükleniyor.

The Grand Tour (4. Sezon) - 17 Aralık

“The Grand Tour”, Carnage a Trois isimli dördüncü sezonuyla 17 Aralık Cuma günü Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşacak.

Seride yer alan üçlü, bu defa Fransız araba kültürünün dünyasının içine dalıyor. Galler tepelerinde başlayacak olan bir yarış turuyla birlikte bir dağ tırmanışı, bomba imhaları, pervaneli arabalar, helikopter gösterileri Grand Tour’da izleyicileri bekliyor.

Being the Ricardos - 21 Aralık

Başrollerinde Nicole Kidman ve Javier Bardem’in yer aldığı, Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Aaron Sorkin’in anlatımıyla hayat bulan “Being the Ricardos”, 21 Aralık Salı günü Prime Video Türkiye’de ekranlara gelecek.

Kişisel suçlamalar, siyasi bir karalama ve kültürel tabularla tehdit edilen Lucille Ball ve Desi Arnaz çiftinin karmaşık hale gelen ilişkileri tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor.