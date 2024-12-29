Ameliyat olan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: 'Buradayım be buradayım'

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde iyileşme sürecinde olan ünlü oyuncu, yeni bir paylaşım yaptı.

Ameliyat olan Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: 'Buradayım be buradayım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:05

Son dönemde ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Hazal Kaya, yıllardır süren bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için geçtiğimiz hafta ameliyat oldu.

2008 yılından beri bel fıtığı problemiyle mücadele eden Kaya, son bir buçuk yıldır şiddetli ağrılar nedeniyle günlük yaşamını zor sürdürdüğünü ve bu sebeple ameliyat olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Hazal Kaya, hastane odasından yaptığı sosyal medya paylaşımında, sağlığı hakkında takipçilerine bilgi vererek, "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile!" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecini sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam eden Hazal Kaya, son olarak ayna karşısında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Pozunu "Buradayım be buradayım!" notuyla paylaşan oyuncu, takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeniden enerjik bir şekilde hayatına devam ettiğini müjdelemiş oldu.


Etiketler: #Hazal Kaya #bel fıtığı

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