'American Sapığı' (American Psycho) filminin yeni başrolü belli oldu

Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:02

Baz Luhrmann’ın "Elvis" filmiyle yıldızı parlayan ve performansıyla Altın Küre kazanan Austin Butler, usta yönetmen Luca Guadagnino'nun yeni filmi "American Sapığı"nda Patrick Bateman karakterine hayat verecek.







Luca Guadagnino, son olarak "Challengers" filmiyle dikkat çekerken, Bret Easton Ellis’in ünlü romanından uyarlanacak olan bu yeni yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Roman, 2000 yapımı "American Psycho" filminin bir yeniden çekimi olmayacak ve yepyeni bir yorumla beyazperdeye taşınacak.





Austin Butler’ın yanı sıra Jacob Elordi’nin de filmde yer alacağına dair iddialar gündeme geldi. İlginç bir detay ise, her iki oyuncunun da daha önce Elvis Presley’i canlandırmış olması. Butler, "Elvis" filminde, Elordi ise Sofia Coppola'nın yönettiği "Priscilla"da Elvis rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.







Son olarak "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2"deki performansıyla beğeni toplayan Butler, yeni filmiyle dikkatleri üzerine çekerken, Guadagnino şu sıralar Daniel Craig’in başrolünde olduğu "Queer" projesiyle de adından söz ettiriyor.