Amerikalı doktorlar açıkladı: Turunçgillerde sağlık yarışı: Greyfurt mu daha sağlıklı portakal mı?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 23:02

Güncelleme: 04.11.2024 - 23:02

Kış aylarında sofralardan eksik olmayan portakal ve greyfurt, yüksek C vitamini içerikleriyle dikkat çekerken farklı sağlık yararlarıyla da öne çıkıyor. ABD’de yapılan bir araştırma, bu iki turunçgilin farklı yönlerini ele alarak hangisinin daha sağlıklı olduğunu sorguluyor.

GREYFURTUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Greyfurt, düşük kalorisi ve düşük şeker oranıyla dikkat çeken bir meyve olarak öne çıkıyor. Diyet yapanlar ve diyabet hastaları için ideal bir seçenek olan greyfurt, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, kalp damar sağlığını korumaya yönelik iltihap önleyici etkisiyle de dikkat çekiyor.

GREYFURT KANSERİ ÖNLÜYOR

Greyfurt, yüksek antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltabilir. Özellikle A vitamini ve likopen gibi bileşenleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen greyfurt, hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlıyor. Vücutta toksin birikimini önlemeye yardımcı olan bu meyve, sağlıklı beslenme programlarına eklenebilir.

FOLİK ASİT DEPOSU: PORTAKAL

Portakal, özellikle folik asit içeriği ile dikkat çeker ve bu özellik gebelik döneminde sağladığı yararlarla bilinir. Folik asit, doğum öncesi dönemde bebek gelişimini destekleyerek doğumsal anormalliklerin önlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda C vitamini zengini olan portakal, bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin kaynağıdır.

DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI PORTAKAL DESTEĞİ

Portakalın demir emilimini artıran bir özelliği vardır, bu nedenle demir eksikliği olan bireyler için oldukça faydalıdır. Özellikle demir içeren yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde demir emilimini kolaylaştırır ve anemi riskini azaltır. Demir eksikliği tedavisi için doğal bir yardımcı olarak öne çıkar.

Her iki meyvenin de kendine özgü sağlık yararları bulunuyor. Diyabet ve kilo kontrolü açısından greyfurt, böbrek sağlığı ve demir eksikliğine karşı portakal daha etkili seçenekler sunuyor.