Amik Ovası'nda son hasat yapıldı: 'Beyaz altın'da rekolte düşük...

Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hatay'ın Amik Ovası'nda bazı ürünlerin son hasadı yapılıyor. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte kuraklık pamukta verimi olumsuz etkiledi. Amik Ovası'nda kuraklığın etkili olması ürünlerde verimin düşmesine neden oldu. Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Çakır, 30 dönümlük pamuk tarlasında son hasadı yaptı.

Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu ve mahsulün kuraklıktan etkilediğini söyleyen Çakır, geçen aynı tarlada dönüm başına 150 kilogram pamuk alırken bu yıl ise 130 kilogram ürün aldığını belirtti. Pamuk hasadının ilk zamanlarında 30 TL fiyatı olduğunu ifade eden Çakır, hasadın son zamanlarında fiyatı geriye çekerek, pamuğu tarlada 25 TL'den sattıklarını söyledi.

Kuraklığın pamukta verimi etkilediğini dile getiren Hasan Çakır, "Kuraklık bu yıl çok etkiledi, su sıkıntısı etkiledi. Geçen yıl aynı tarladan 150 kilogram pamuk aldık, bu yıl ise 130 kilogram pamuk alacağız. Birkaç yıl önce aynı tarladan 700 kilogram pamuk aldığımız oldu. Son 2 yıldır verim olarak az oluyor. Pamuğun fiyatı 30 TL iken, 25 TL'ye düştü. Hasadın ilk zamanlarında 30 TL iken, hasadın son zamanlarında 25 TL'ye kadar geriledi. Zararlı böceklerden dolayı da verim düştü" dedi.