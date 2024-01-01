Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:00

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyeyi kazanamayan yurttaşlar, amorti ikramiyesini merak etti. Peki, Amorti nedir? Milli Piyango'da ne demek? Amorti sayıları kaç tane? Amorti ikramiyesi ne kadar kazandırır?

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ RAKAM BİLMEK GEREKİR?

Büyük ikramiye çekilişinde aynı anda amorti çekilişleri de tamamlanır. Amorti, son kazanan kategoridir. Amortide 2 rakam vardır. İlki 0-4 arasından 2'incisi ise 5-9 arasından olmak üzere iki basamaklıdır. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler, amorti ikramiyesi kazanır.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.