İspanyolların ilginç yılbaşı geleneği: Gece yarısı 12 tane üzüm yemek

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:15

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:15

İspanya'da yılbaşı gecesi, sıradışı ve şans getirdiğine inanılan bir gelenek tüm coşkusuyla yaşanır: "Las doce uvas de la suerte" yani "Şanslı On İki Üzüm". Saat 12 vurduğunda, İspanyollar her çıkan saat sesiyle birlikte birer üzüm yemek geleneği, yılbaşını coşkuyla karşılamanın eşsiz bir yolu haline gelmiştir.

GELENEK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bu ilginç geleneğin kökeni 19. yüzyıla dayanır. O zamanlar üzüm fazlasıyla üretilmiş ve bir grup akıllı üzüm üreticisi, fazla ürünü tüketebilmek ve pazarlamak için yılbaşı gecesinde insanları üzüm yemeye teşvik etmiştir. Halk bu öneriyi benimsemiş ve o zamandan beri her yıl aynı ritüeli sürdürmektedir.

NEDEN 12 ÜZÜM?

Bu geleneğin temelinde on iki üzüm bulunması, her çıkan saat sesiyle bir üzüm yemenin şans ve refah getireceğine inanılan eski bir efsaneden kaynaklanır. Her bir üzüm, gelecek aya dair bir dileği temsil eder ve yılın her ayına iyi şans getirmesi beklenir.

NASIL YAPILIR?

Yılbaşı gecesi, İspanyollar genellikle bir grup halinde ya da aileleriyle bir araya gelir. Saat 12 vurduğunda, her çıkan saat sesiyle birlikte birer üzüm yenir. Hedef, gece yarısı tamamlanan bu üzüm ritüeliyle yeni yıla şans, mutluluk ve bereketle başlamaktır.

İspanya'nın bu renkli geleneği, hem eğlenceli bir ritüel hem de sevdikleriyle bir araya gelen insanlar için özel bir anıdır. Her yılbaşı gecesi, İspanyol sokakları bu şans dolu üzüm ritüeliyle aydınlanır ve yeni yılın getireceği güzelliklere birlikte 'evet' denir.