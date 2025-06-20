Mozambik’in tanınmış sanatçılarından ve sosyal medya fenomeni Elgar Sueia (namıdiğer DeHermes) ile eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini, reklam anlaşması ve balayı için İstanbul’a geldi. Ancak genç kadının geçirdiği estetik operasyon trajediyle sonuçlandı. Peki, Ana Barbara Buhr Buldrini kimdir? Ana Barbara Buhr Buldrini kaç yaşında, nereli? Ana Barbara Buhr Buldrini neden öldü?





ANA BARBARA BUHR BULDRINI KİMDİR?

‘Ana Barbara Buhr Buldrini’, olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Mozambikli olduğu bilinen Ana Barbara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 800 bine yakın takipçi kitlesine hitap ediyor.

ANA BARBARA BUHR BULDRINI NEDEN ÖLDÜ?

Ana Bárbara 15 Haziran’da ameliyat öncesi rutin testler için hastaneye bağlı bir kliniğe gitti. Ancak iddiaya göre, planlanan tarihten iki gün önce, gerekli hazırlıklar tamamlanmadan ve aç olması gerekirken tok şekilde operasyona alındı. Operasyon sırasında genç kadının kalbi yavaşladı. Elgar Sueia, eşinin ameliyatta yaşamını yitirdiğini gözyaşlarıyla açıkladı. Mutlu bir hayat sürdükleri Mozambik’ten Türkiye’ye gelen çiftin hikâyesi trajediye dönüştü.

Ana Bárbara Buhr Buldrini’nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyon nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika boyunca ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüsitasyon uygulanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir.”