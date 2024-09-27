Ana de Armas başrolde: John Wick evreninde geçen Ballerina filminden ilk fragman

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:43

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:43

John Wick evreni, yeni karakterlerle zenginleşmeye devam ediyor. Bu genişlemenin en son örneği, merakla beklenen spin-off filmi “Ballerina”nın ilk fragmanının yayınlanmasıyla karşımıza çıktı.

Kronolojik olarak “John Wick 3: Parabellum” ile “John Wick 4” arasında geçen “Ballerina”, başrolünde Ana de Armas’ı barındırıyor. Filmde, Keanu Reeves’in ikonik John Wick karakteri de kısa bir süreliğine yer alacak. Len Wiseman’ın yönettiği “Ballerina”, ailesinin ölümünden sorumlu katilleri birer birer ortadan kaldırmaya ant içmiş genç bir suikastçının intikam arayışını anlatıyor.

Bu yeni film, aksiyon dolu sahneleri ve derin karakter gelişimi ile izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. “Ballerina”nın, John Wick evrenine nasıl katkı sağlayacağı merakla bekleniyor.