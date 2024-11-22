Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı'nın oğluyla görüntülendi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:25

Hollywood'un ünlü yıldızı Ana de Armas, yeni bir aşkla gündemde. Küba asıllı İspanyol oyuncu, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile İspanya'nın başkenti Madrid'de samimi bir şekilde görüntülendi.







Ana de Armas, son olarak James Bond filmi No Time to Die'daki performansıyla dikkat çekmişti. Oyuncu, kariyerinde Bıçaklar Çekildi ve Blonde gibi yapımlarla adından söz ettirdi. 2025 yılının başında John Wick evrenine ait olan Ballerina filmiyle tekrar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.







BEN AFFLECK İLE BİRLİKTEYDİ

Ana de Armas, geçmişte Deep Water filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti. 2020'nin başlarında başlayan ilişki, Ocak 2021'de sona ermişti.



ANA DE ARMAS'IN KARİYERİ



Havana Ulusal Tiyatro Okulu’ndan mezun olan ve sinema kariyerine 16 yaşında Una Rosa de Francia filmiyle adım atan Ana de Armas, 2014 yılında Los Angeles’a taşınarak Hollywood’da başarılı bir kariyer çizdi.

Yeni birliktelik haberiyle gündeme gelen Ana de Armas ve Manuel Anido Cuesta’nın ilişkisi şimdiden hayranlarının ilgisini çekiyor.