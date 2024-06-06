Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:13

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:13

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaşıldığı öne sürülüyor. İddiaya göre, ünlü isim Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim gerçekleştirilecek. Peki, Ana de Armas kimdir? Fenerbahçe'nin yüzü olacağı iddia edilen Ana de Armas kaç yaşında, nereli?

ANA DE ARMAS KİMDİR?

Ana Celia de Armas Caso, 30 Nisan 1988 yılında dünyaya gelmiştir. De Armas, Manuel Gutiérrez Aragon'un romantik draması Una rosa de Francia'da rol aldı. Daha sonra El edén perdido (2007) filminde rol aldı ve daha sonra Fernando Pérez'in Madrigal'inde (2007) küçük bir rol oynadı. Ve ardından El Internado dizisinde oynadı. İngilizce öğrenmek için New York'ta birkaç ay geçirdikten sonra De Armas, tarihsel drama Hispania'nın (2010-2011) on yedi bölümünde oynaması için İspanya'ya dönmeye ikna edildi. Sonrasında De Armas, Los Angeles'a taşınmaya karar verdi.

De Armas, ilk olarak Eli Roth'un erotik korku filmi Knock Knock'ta (2015) Keanu Reeves ile beraber oynadı. De Armas, War Dogs'da (2016) destekleyici bir rol almıştır. Ayrıca aynı yıl çıkan Biopic Hands of Stone'da rol aldı. Denis Villeneuve'nin fütüristik gerilim filmi Blade Runner 2049'da (2017) De Armas'ın destekleyici bir rolü daha vardır. Ayrıca 2017'de Scott Eastwood'un karakterinin aşkı olarak aksiyon gerilim Overdrive'da destekleyici bir rol oynadı. De Armas, Rian Johnson tarafından yönetilen cinayet gizemi filmi Knives Out'ta (2019) göçmen hemşire olarak rol almıştır.

ANA DE ARMAS EVLİ Mİ?

De Armas, İspanyol aktör Marc Clotet ile Temmuz 2011’den 2013’e kadar evliydi. De Armas, Mart 2020'den Ocak 2021'e kadar Amerikalı aktör Ben Affleck ile çıktı.