TV yayın akışı 4 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:45 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:45 Yargı
00:15 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gecenin Ucunda
08:45 Çöp Adam
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bugün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Baba
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Gazete Magazin
13:15 Tuzak
16:15 Pişir de Görelim
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Kadere Karşı
03:00 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:20 Kasaba Doktoru
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"
20:00 3'te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"
00:00 Anadolu Kartalları
02:20 Şehirden Uzakta
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kuruluş Osman
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:15 Kim Milyoner Olmak İster?
00:15 Yalnız Kurt
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