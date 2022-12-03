'Avatar'ın devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nun biletleri satışa çıktı

Üç Oscar ödülüne sahip ‘Avatar’ın devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nun biletleri satışa çıktı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:19
'Avatar'ın devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nun biletleri satışa çıktı
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Yönetmen koltuğunda James Cameron'ın oturduğu ‘Avatar: Suyun Yolu’nun biletleri satışa sunuldu. Avatar filmi ile izleyiciler aksiyon dolu ve heyecan verici bir macera için Pandora’nın büyülü evrenine götürülecek. Bu yolculukta hikayenin kahramanları olarak Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi yıldız isimler yer alıyor.

16 Aralık’ta sinemalarda vizyona girecek olan film, 3D olarak izlenebilecek.


Avatar Avatar: Suyun Yolu bilet Film

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