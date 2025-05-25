Ananas nasıl yetişir? Evde ananas nasıl yetiştirilir?

Ananas, tropikal iklimlerde doğal olarak yetişen, sıcak ve nemli ortamları seven lezzetli bir meyvedir. Ancak doğru koşullar sağlandığında evde de ananas yetiştirmek mümkündür. İşte adım adım ananasın nasıl yetiştiği ve evde nasıl kolayca yetiştirilebileceği hakkında bilgiler...





ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?

Ananas, “Bromeliaceae” (bromeliad) ailesinden gelir ve tek bir bitkiden yalnızca bir meyve verir. Tohumla yetiştirilmesi mümkündür ancak oldukça uzun sürer. Bu yüzden genellikle meyvenin tepe kısmından (taç yaprakları) çoğaltılır.

İklim: Tropikal ve subtropikal iklimleri sever. Sıcaklık 18-30°C aralığında olmalıdır.

Toprak: İyi drene olan, hafif asidik ve besin açısından zengin topraklarda gelişir.

Su: Fazla suyu sevmez; kök çürümesine neden olabilir. Toprağın nemli ama ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.

Güneş: Günde en az 6-8 saat direkt güneş ışığı ister.

EVDE ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?

Ananası evde saksıda yetiştirmek için en pratik yöntem, marketten aldığınız bir ananasın tepe kısmını kullanmaktır:

1. Tepeyi Ayırın

Taze bir ananas seçin. Taç kısmını (yeşil yapraklı kısmı) bıçakla değil, elinizle döndürerek ayırın.

Alt kısımdaki birkaç yaprağı sıyırarak kök çıkacak bölgeyi ortaya çıkarın.

Güneşte 1-2 gün bekletip kurumasını sağlayın (bu, çürümeyi önler).





2. Suda Köklenme

Taç kısmını bir bardağa yerleştirin; sadece alt kısmı suya değsin.

1-2 hafta içinde kökler oluşmaya başlar. Suyu her 2-3 günde bir değiştirin.

3. Toprağa Dikim

Köklenen ananası, geçirgen bir toprağa saksıya dikin.

Ilık, aydınlık bir yere koyun. Direkt güneş alması iyidir.

4. Bakım

Sulama: Toprak kurudukça sulayın. Aşırı sulamaktan kaçının.

Gübre: Ayda bir sıvı gübre verilebilir.

Sıcaklık: Soğuktan koruyun, özellikle kışın iç mekânda tutun.