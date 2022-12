Andrée Damant kimdir? Andrée Damant hangi filmlerde oynadı?

09 Aralık 2022 Cuma, 18:17

Ünlü Fransız oyuncu Andrée Damant hayatını kaybetti. Plus belle la vie dizisi ile tanındı. Yaşamı boyuncu pek çok dizi ve filmde yer aldı.

ANDRÉE DAMANT'IN OYNADIĞI FİLMLER



1969 L'envolée belle

1971 It Only Happens to Others

1973 Les tentations de Marianne

Le Maître de pension

Les Cinq Dernières Minutes

La ligne de démarcation

1974 La femme de Jean

Chéri-Bibi

1975 Cigalon

1976 Docteur Françoise Gailland

1977 Blue jeans

La maison des autres

1978 L'amour violé

Le temps d'une République

1979 Le vérificateur

1980 Les incorrigibles

1981 Les deux orphelines

Des chandails pour l'hiver

Le Rembrandt de Verrières

Les amours des années grises

L'inspecteur mène l'enquête

1982 Qu'est-ce qui fait courir David ?

Marion

1983 Les Branchés à Saint-Tropez

Un homme à ma taille

1986 Yiddish Connection

1987 On se calme et on boit frais à Saint-Tropez

Club de rencontres

Tant qu'il y aura des femmes

Les enquêtes du commissaire Maigret

1989 Une saison de feuilles

Pause-café

Les enquêtes du commissaire Maigret

1990 My Father's Glory

Les enfants de Lascaux

1991 Pin-up et Pénélope

Héloïse

Cas de divorce

1992 L'homme de ma vie

Le moulin de Daudet

Mes fiançailles avec Hilda

1993 Métisse

Regarde-moi quand je te quitte

Anges ou démons ?

Les grandes marées

Maigret

1994 Dead Tired

Raoul et Lili

Les yeux d'Hélène

La grande collection

1995 La Haine

Inner City

À cran

En mai, fais ce qu'il te plaît

Sept ans et demi de réflexion

Les Cinq Dernières Minutes

L'instit

1996 When the Cat's Away

La Belle Verte

La rançon du chien

La dernière fête

Sixième classique

Dans un grand vent de fleurs

1997 Tout doit disparaître

La femme du cosmonaute

Salut l'angoisse

1998 Man Is a Woman

This Could Be the Last Time

Famille de Coeur

Laisse un peu d'amour

1999 Les parasites

La nuit des hulottes

La femme du boulanger

Tramontane

2000 Les insaisissables

Le harem de Mme Osmane

Victoire, ou la douleur des femmes

2001 Amélie

Dernière séance

L'île bleue

Le lycée

2002 Whatever You Say

Nulle part où aller

Fabio Montale

2003 Ripoux 3

Toutes les filles sont folles

Paris selon Moussa

Clémence

2004 House of D

Si c'est ça la famille

Tout le plaisir est pour moi

Fabien Cosma

2005 Le meilleur commerce du monde

Sauveur Giordano

Le juge est une femme

2006 Tell No One

My Best Friend

Le Grand Meaulnes

Tout bascule

Le tuteur

2007 72/50

La deuxième vie du sucrier

Le temps des secrets

Le temps des amours

R.I.S, police scientifique

2008 Tokyo!

L'emmerdeur

Comme les autres

Paris Nord Sud

Les insoumis

2009 La sainte Victoire

Es kommt der Tag

2010 A vos caisses !

Fais pas ci, fais pas ça

Plus belle la vie

2011 Le jour où tout a basculé

2012 Julie Lescaut

2013 Belle and Sebastian

Section de recherches

Détectives

2014 Marthe

Disparus

2015 Les Tulipes Fleurissent aussi

2016 Venise sous la neige