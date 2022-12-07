14 yaşındaki Twitch yayıncısı Melih Kalkan 'kistik fibrozis' hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
Sosyal medyada pozitifliği ve yeteneği ile tanınan Twitch yayıncısı ve içerik üreticisi Melih 'JRLOST' Kalkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalkan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
'Unlost' ile yaptığı yayınlardan tanınan genç yayıncı Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Haber sosyal medyada gündeme otururken; sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
YouTube'da içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan, 'kistik fibrozis' hastalığı ile mücadele ediyordu.
"BİRİCİK KARDEŞİMİZ MELEK OLDU"
Kalkan'ın ölüm haberini ünlü YouTuber Unlostv adıyla tanınan Cantuğ Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Özsoy yaptığı açıklamada "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.— Cantuğ Özsoy (@unlostv) December 7, 2022
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur.
Melih Kalkan, Valorant ve CS:GO gibi oyunlardaki üst düzey yetenekleri ile sevilen ve tanınan bir yayıncı olmuştu. Genç yayıncının ölümü, sosyal medyada da büyük üzüntüye sebep oldu.
KİSTİK FİBROZİS NEDİR?
Kistik fibrozis kalıtsal ve genetik bir hastalık olarak biliniyor. Kistik fibrozis hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil.
Ancak söz konusu hastalık solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi de etkileyebiliyor.
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