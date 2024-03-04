Android deprem uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Android deprem uyarı sisteminin ne olduğu araştırılıyor. Yurttaşlar Android deprem uyarı sisteminin nasıl kullanıldığını merak ediyor. Peki, Android deprem uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:22
Android deprem uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
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Zaman zaman yaşanan depremlerin ardından yurttaşlar Android deprem uyarı sisteminin ne olduğunu merak etti. Android deprem uyarı sisteminin nasıl kullanıldığı, nasıl çalıştığı ve ne olduğu araştırılıyor. Peki, Android deprem uyarı sistemi nedir? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? İşte ayrıntılar...

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Sistem 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak deprem hareketlerinin tespit edilmesini sağlar. Herhangi bir bölgede sarsıntı olduğu zaman bölgedeki telefon Google sunucularına sinyal gönderir. Böylece aynı bölgedeki sinyallar belli bir oranın üstüne çıktığında sistem deprem olmadan önce bölgedeki deprem için uyarı gönderebilir.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ DEPREMİ TAHMİN EDİYOR MU?

Android deprem uyarı sistemi depremi önceden tahmin eden sistemler değildir.

SADECE ANDOID TELEFONLAR MI KULLANABİLİR?

Deprem uyarı sistemi sadece Android cihazlarda kullanılabailir.

DEPREM UYARI SİSTEMİ İÇİN İNTERNET BAĞLANTISI GEREKLİ Mİ?

Deprem uyarı sisteminin çalışması için telefonda Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı ya da veri bağlantısının olması gerekir.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Dprem uyarı sistemini açmak isteyen Android kullanıcıları telefonlarının Ayarlar uygulaması üzerinden Konum seçeneğine tıklayarak Gelişmiş Ayarlardan Deprem Uyarıları sistemine ulaşabilir. Bu servisi kullanmak isteyenler Deprem Uyarılarını açarak bildirimlerin telefonlarına gelmesini sağlayabilir.


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