'Boykot' çağrıları... Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi. DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıkmıştı.
Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın 23 Nisan'da sahneye çıkacağı etkinlik için biletin alınacağı sayfada 'iptal edildi' uyarısı çıktı.
Dünyaca ünlü müzisyenler Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıkmıştı.
Söz konusu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, şirketin düzenlediği etkinlikler için 'boykot' çağrıları yapmaya başlamıştı.
ANE BRUN: HAREKETE GEÇİYORUM
Öte yandan, yine aynı organizasyon şirketin düzenleyeceği konser için Norveçli müzisyen Ane Brun'a sosyal medya üzerinden bir kullanıcı ulaştı.
Kullanıcıya cevap veren Brun "Bunun farkında değildim, harekete geçiyorum. Teşekkürler" yanıtını verdi.
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