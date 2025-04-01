Üniversitelilerden 'ekonomik boykot' çağrısı: '2 Nisan'da alım satım yapmıyoruz'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:47

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanmasıyla hızlanan protestolar sırasında birçok üniversite öğrencisi, tepki olarak okullarda "ders boykotu"na başlamıştı.

Öğrenciler kampüslerdeki boykotlarını ekonomik boykota taşıma kararı aldı. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversite öğrencileri, "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" diyerek yarın ekonomik boykot yapacak.

Ekonomik boykot çağrısı yapanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi'nden ODTÜ'ye, Galatasaray Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne kadar birçok okuldan öğrenci dernekleri ve kulüpleri bulunuyor.