Angelina Jolie, Afgan kadının mektubunu paylaştı: 'Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim'
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Afgan bir genç kızdan aldığını söylediği mektubu yayınladı. Jolie'nin paylaştığı mektupta "Taliban birkaç hafta önce kadın hakları ve özgürlük talebi için sesini yükselten iki kadını göz altına aldığında, sonun geldiğini ve kız olduğum için bir daha asla dışarı çıkamayabileceğimi, hatta konuşamayabileceğimi düşündüm" ifadeleri yer aldı.
Angelina Jolie, Afgan bir genç kızdan aldığını söylediği, Taliban yönetimindeki kadınların haklarının durumuna ilişkin uyarıda bulunan bir mektup paylaştı.
Uzun zamandır insani yardımlarıyla tanınan Jolie, "Bu mektubu bana Afganistan'dan genç bir kadın gönderdi. Kimliğini saklıyorum, Taliban iktidarı ele geçirdiğinden beri okula dönemedi" sözlerini dile getirdi.
"KADINLARIN SÖZ SÖYLEME HAKLARI YOK"
NTV'nin aktardığı habere göre; Jolie bunun ardından mektuptan şu alıntıyı yayınladı:
"Kadınların konuşma veya söz söyleme hakları yokmuş gibi hissediyorum. Kadının hakları ellerinden alınıyor ve ülkede hiçbir şey yapmalarına izin verilmiyor."
"Taliban birkaç hafta önce kadın hakları ve özgürlük talebi için sesini yükselten iki kadını gözaltına aldığında, sonun geldiğini ve kız olduğum için bir daha asla dışarı çıkamayabileceğimi, hatta konuşamayabileceğimi düşündüm."
Takipçilerine "Lütfen Afganistan'da olup biteni takip edin" diyen Jolie, onlardan ülkenin kadınlarının ve kız çocuklarının unutulmamasını sağlamak için yardım çağrısında bulundu.
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