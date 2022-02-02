Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: 'Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın'
Taliban'ın 2021 yılının Ağustos ayında iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da, kadınların ve kız çocuklarının geleceği hala belirsizliğini koruyor. Son olarak Hollywood yıldızı ve BM Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, dünyanın dört bir yanındaki liderlere Afgan kadınlara destek olma çağrısında bulundu. Jolie, Afgan kadın hakları aktivisti Malalai Joya'nın sözlerinden bir alıntı yaptı.
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen Afgan kadınlarına yönelik üst düzey konferansta konuştu.
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi (UNHCR) olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, “Dünyanın dört bir yanındaki liderleri Afganistan'da kadınlara ve sivil topluma yapılan muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum. Bazı ülkelerin sınırlarında savunmasız mültecilerin şiddetli geri itmelerini durdurmak için insani yardımlar kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasını sağlamalısınız” dedi.
MALALAI JOYA'YA ATIFTA BULUNDU
NTV'de yer alan habere göre; Afgan kadın hakları aktivisti Malalai Joya’nın “Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın” sözlerine atıfta bulunan Jolie, “Umarım her yerde özgürce düşünen insanlar Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur" dedi.
"BU KADINLARIN İSİMLERİNİ ÖĞRENİN"
Bununla birlikte Jolie, Afganistan’ın ünlü kadın sanatçı ve aktivistlerinin adlarını okuyarak, "Bu kadınların isimlerini ve hikayelerini öğrenin. İsimlerimi asla öğrenemeyeceğimiz, ancak kendi yollarıyla nesiller boyu hayatta kalmayı başaran tüm kadınları düşünün. Lütfen bilgi, fırsat, özgürlük ve güvenliğe susamış milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin” çağrısında bulundu.
GELECEKLERİ KARANLIK
Diğer taraftan, geçen Ağustos ayında Taliban’ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan’da özellikle kadınlara ve kız çocuklarına getirilen kısıtlamalar uluslararası toplum tarafından endişeyle karşılanıyor. Afganistan’da hala kadınlar işe, kız çocukları ise okula dönemedi.
Konuya ilişkin geçen Eylül ayında açıklama yapan Jolie, Afganistan’daki gelişmeleri sistematik bir siyasi başarısızlık örneği olarak gördüğünü söylemişti.
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