Angelina Jolie Hollywood'a veda ediyor

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, oyunculuğa veda ediyor. Ünlü oyuncunun giyim - mücevher sektörüne adım atacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:48
Angelina Jolie Hollywood'a veda ediyor
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Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin oyunculuğu bırakarak farklı sektöre geçeceği iddia edildi.

Ünlü oyuncu giyim - mücevher markası kurmaya hazırlanıyor. Maleficent yıldızının, Atelier Jolie adını verdiği işletme için küresel marka başvurusunda bulunduğu bildirildi.

The Sun'a konuşan bir kaynağın aktadığına göre Jolie'nin bu proje üzerinde bir yılı aşkın bir süredir çalıştığı ve yeni girişiminde ilerleyebilmek için ticari markanın onaylanacağını umduğu aktarıldı.

Ünlü yıldızın kuracağı marka, ısmarlama mücevherlerden couture giysilere ve terziliğe kadar her şeyi kapsıyor.


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