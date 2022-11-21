Angelina Jolie, İran'da 'Mahsa Amini' protestolarında öldürülen çocukların fotoğraflarını paylaştı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:28

Hollywood yıldızı Angelina Jolie resmi sosyal medya hesabında, İran'da Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçleri tarafından öldürülen çocukların fotoğrafını paylaştı.

20 Kasım Dünya Çocuklar Günü'nde paylaşım yapan Jolie, "İran'da protestoların başlamasından bu yana en az 38 çocuğun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. İşte o çocuklardan bazıları" yazdı.

Jolie paylaşımına ayrıca, "BM İnsan Hakları Konseyi 24 Kasım'da İran'la ilgili Özel Oturum düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü'nün İran'la ilgili soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizması çağrısını destekliyorum" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

13 Eylül'de Tahran'daki ailesini ziyarete giden Mahsa Jîna Amini, 'ahlak polisi' tarafından gözaltında darbedildi. Darp nedeniyle hastaneye kaldırılan Amini, tedavisinin üçüncü gününde 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini’nin ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından İranlılar sokaklara döküldü.

Devam eden protestolarda "Kahrolsun şeriat", "Humeyni'ye ölüm", "Zalimlere ölüm" ve "Diktatöre ölüm" sloganları atıldı.

Amini'nin öldürülmesiyle başlayan hükümet karşıtı protestolar, 3. ayına girdi. İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hayatını kaybeden göstericilerden 47'sinin 18 yaş altı, 27'sinin de kadın olduğu ifade edildi.