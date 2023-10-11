Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in 'Maria' filminden görüntüler

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:58

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:58

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, yeni filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.

Daha önce Jacqueline Kennedy, Prenses Diana ve Pablo Neruda gibi tarihi figürlerin biyografilerine imza atan yönetmen Pablo Larraín, bu kez de ünlü Yunan soprano Maria Callas'ın hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

Prenses Diana'nın hikâyesinin anlatıldığı Spencer'ı kaleme alan, Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight'ın bir kez daha Larraín ile işbirliğine giderek senaryosunu kaleme aldığı Maria filmi, ünlü sopranonun çalkantılı hayatının son dönemine odaklanacak.

Maria Callas'a, 2021 yapımı Eternals'tan bu yana ilk kez kamera karşısına geçecek olan Angelina Jolie hayat verirken, Callas'ın evliyken ilişki yaşadığı ve kendisine şiddet ve istismarda bulunan armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer canlandırıyor.



