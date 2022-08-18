Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki şiddet davasında isimsiz şikayetçi ortaya çıktı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:55

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma nedeni olarak gösterilen uçaktaki şiddet davasında önemli bir bilgi açığa çıktı. FBI’ın yürüttüğü davadaki isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıktı.

NTV'nin Puck’tan aktardığı rapora göre, Jolie, FBI yetkililerine Pitt’in kendisine ve çocuklarına özet jetteyken ‘fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladığı’nı ifade etti.

Raporlara göre Pitt’in Jolie’yi uçağın arka odasına götürdüğü ve onu omuzlarından sarsarak “Bu aileyi mahvediyorsun” dediği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

2016 yılında gerçekleşen hadisede, Jolie’nin vücudunda bazı yaralanmalar olduğu belirtildi. Jolie, aynı zamanda Pitt’in devamlı içki içtiğini ve üzerine içki döktüğünü iddia etti.

Pitt ve avukatları ise tüm suçlamaları reddetmişti.

OĞLUNA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

‘Dövüş Kulübü’ yıldızının, ailece özel jetleriyle Fransa’dan Minnesota’ya seyahat ederken evlatlık oğlu Maddox’a kötü muamelede bulunduğu ve Maddox’la içkili bir haldeyken kavga ederek ona şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

FBI’ın inceleme başlattığı olayın ardından çift boşanma kararı almış ve Pitt kamuoyuyla alkolü bıraktığını paylaşmıştı.

MÜLK DAVASINDA SON GELİŞME

Öte yandan çiftin uzun süredir devam eden Fransa’daki mülk davasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia eden Brad Pitt'in talebi reddedildi.

PITT'İN İTİRAZI İŞE YARAMADI

Page Six’in haberine göre, Jolie'nin avukatları satış işlemlerinin devamı için Pitt ve oyuncunun şirketi Mondo Bongo'dan birtakım belgeler talep etti. 58 yaşındaki oyuncunun, mahkemenin Jolie'nin bu talebini reddetmesi için çabaladığı biliniyor.

Ancak mahkeme, Pitt ve ortaklarının tüm belgeleri Jolie’ye vermesi gerektiğine karar verdi. Page Six'e konuşan bazı kaynaklar, Pitt'in eski eşine duyduğu öfkenin finansal kararlar verirken akıllıca davranmasına engel olduğunu belirtti.

2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satan Jolie’nin Pitt’e ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.