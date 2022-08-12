Brad Pitt'in 'kara listesi': Bir daha çalışmak istemediği oyuncuları yazıyor

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:20

Suikast Treni'nin (Bullet Train) oyuncusu Aaron Taylor-Johnson, rol arkadaşı Brad Pitt'in birlikte çalışacağı ve çalışmayacağı oyuncuların yer aldığı "iyiler" listesi ve "kara listesi" olduğunu söyledi.

İkili, John Wick'in yönetmeni David Leitch'in son filminde rol alıyor. Filmde süratli bir Japon hızlı treninde birbiriyle bağlantılı görevlerde yakalanan beş suikastçı anlatılıyor.

İsviçre'deki Locarno Film Festivali'nde filmin tanıtımı sırasında Taylor-Johnson'a ikonik oyuncuyla çalışması hakkında soru yöneltildi.

Independent Türkçe'nin Variety'den aktardığı habere göre, festivalde gazetecilere konuşan Taylor-Johnson, Pitt'i "alçakgönüllü ve zarif bir insan" olarak tanımlayarak "Sanırım hayatının yeni bir döneminde" dedi.

'İYİLER' LİSTESİ VE 'KARA' LİSTESİ



Göster Gününü'nün (Kick-Ass) yıldızı sözlerine şöyle devam etti:

"O sadece dünyaya ışık ve neşe saçmak ve iyi vakit geçirmek için orada olanların etrafında bulunmak istiyor. Birçok oyuncuyla çalışıyorsunuz ve bir süre sonra bazı şeyleri kendi kendinize not düşmeye başlıyorsunuz: Bu kişiyle kesinlikle bir daha çalışmayacağım. Brad'in de bu listesi var: 'İyiler' listesi ve 'kara' listesi."

Suikast Treni'nin geçen hafta Los Angeles'ta gerçekleşen galasında Taylor-Johnson yeni aksiyon filminin setinde yaşanan korkunç sakatlığı anlattı.

Oyuncu, "Bir dövüş sahnesindeydik ve odanın bir ucundan öbür ucuna fırlatıldım" diye açıkladı ve şunları söyledi:

"Köşede herhangi bir koruma bulunmayan keskin bir kısım elimden bir parça götürdü. Ve kelimenin tam anlamıyla bayıldım."

Suikast Treni'nin oyuncu kadrosunda Pitt ve Taylor-Johnson'ın yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Andrew Koji ve müzik sanatçısı Bad Bunny yer alıyor.

The Independent'a yazdığı iki yıldızlı eleştiride Clarisse Loughrey, Pitt'in şapşal enerjisinin "fazlasıyla kendini beğenmiş" aksiyon komedisinde boşa gittiğini söyledi.