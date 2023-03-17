Elisabeth Moss ve Haluk Bilginer aynı dizide rol aldı!

Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide, usta oyunca Haluk Bilginer de rol aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:50
Elisabeth Moss ve Haluk Bilginer aynı dizide rol aldı!
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Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, The Handmaid's Tale (Damızlık Kızın Hikâyesi) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre Ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.

Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi, biri ajan diğeri terörist olan iki kadın arasındaki gerilimi anlatıyor.

SENARYOSUNU DA ÜNLÜ YÖNETMEN KNİGHT KALEME ALDI

NTV'nin aktardığına göre, 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikâyesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss, iki ay boyunca Türkiye'de kaldı.


Elisabeth Moss dizi haluk bilginer Damızlık Kızın Öyküsü

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