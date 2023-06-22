'Ani başlayan şiddetli baş ağrısı ya da baş dönmesi felç sebebi olabilir'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 07:00

Boynun sağ ve sol tarafında kalpten beyne oksijenlenmiş kan taşıyan atar damarların karotis arterler olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, karotis arter hastalığı ve inme üzerine açıklamalarda bulundu.

Alur, "Halk dilinde şah damarı da denilen bu damarların iç kısmında plak adı verilen oksitlenmiş yağ ve kalsiyum birikiminin daralma ya da tıkanma oluşturması sonucu karotis arter hastalığı oluşur" dedi.

"KALP DAMAR UZMANINA BAŞVURMALISINIZ"

Alur, "Vücudun bir yarısında bazen de yüz bölgesini içine alan çeşitli derecelerde güç kaybı veya his kaybınız varsa, konuşma ve anlama güçlüğü yaşıyorsanız, bir gözünüzde ya da her ikisinde birden ani görme kaybı veya görme keskinliğinde azalma meydana geldiyse muhakkak bir kalp damar uzmanına başvurmalısınız" dedi.

Karotis arter hastalığının bazen ileri derecede daralma ya da tıkanma ortaya çıkana kadar belirti vermeyebildiğini dile getiren Op. Dr. İhsan Alur, bazı hastalarda hastalığın inme sonucu tespit edildiğinin de altını çizdi.

"RİSK FAKTÖRLERİ OLARAK ELE ALABİLİRİZ"

Karotis arter hastalığında risk faktörlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Alur, şu uyarılarda bulundu:

"Risk faktörlerini değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak ele alabiliriz. Değiştirilebilen ve önemsenmesi gereken faktörleri sigara kullanımı, yağdaki yüksek miktarda yağ ve kolesterol düzeyi, hipertansiyon, insülin direnci veya diyabete bağlı yüksek kan şekeridir. Değiştirilemeyen risk faktörleri ise ileri yaş, erkek olmak, doğuştan gelen pıhtılaşma sorunları ve bazı ramotolojik hastalıklardır."