Anıtkabir'deki görüntüleri gündem olmuştu: Bülent Ersoy’dan ilk açıklama

14 Ocak 2022 Cuma, 12:49

Önceki gün tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir’e giden Bülent Ersoy’a bir denizci subayın şemsiye tuttuğu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntü üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Son olarak Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert ve Takım Komutanı görevden alınmıştı.

ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA: NE VAR BUNDA?

Yaşananların ardından Bülent Ersoy'dan ilk açıklama geldi.

Erol Köse’ye konuşan Ersoy, şunları söyledi:

"Sadece ve sadece Ata’ya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm."

"Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten."

"Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu."

"Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?"