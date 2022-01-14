Gülben Ergen'den, Anıtkabir'deki görüntüleri gündem olan Bülent Ersoy'a destek
Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir’e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’a bir subayın şemsiye tuttuğu sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Ersoy’a, Gülben Ergen'den destek geldi. Ergen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bülent Ersoy geçen gün konser için gittiği Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler büyük eleştiri aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
SAYGI DURUŞU İÇİN KALKTI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'un saygı duruşu için ayağa kalktığı görüldü.
GÜLBEN ERGEN’DEN ERSOY'A DESTEK
Bu gelişmelerden sonra Ersoy’a Gülben Ergen’den destek geldi.
Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne olmuş bir yetkili, ya da bir subay, yaşına hürmeten, saygısından ya da sevgisinden Bülent Ersoy’a şemsiye tuttuysa? Nedir bu olması gerekene verilmeyen tepkisizlik? Ama konunun içinde ünlü olunca avaz avaz haykırma merakı? Yaşasın Anıtkabir i ziyaret eden herkes ve Bülent Ersoy” ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurmuştu. Bülent Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi tepki toplamıştı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülmüştü.
Söz konusu görüntülerin ardından MSB, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı.
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