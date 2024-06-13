Google ‘aslında’ ne demek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:34

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:34

Google, ilk kurulduğunda ismi ‘Google’ değildi. Larry Page ve Sergey Brin projeye başladıklarında, 1996 yılında, Stanford Üniversitesi sunucularına kaydettiklerinde arama motorunun adı sırt masajı anlamına gelen "Backrub" olarak biliniyordu.

Bir yıl sonra, yöneticiler ismin değişmesi gerektiğini fark ettiler. Böylece, yaklaşık 30 yıl sonra insanlar internette arama yaparken birbirlerinden sırt masajı yapmalarını istemek zorunda kalmayacaktı.

Bunun yerine, yöneticilerin üzerinde uzlaştıkları isim bir matematik terimi olan googol’ın yanlış şekilde yazımı sonucunda ‘Google’ oldu.

‘GOOGLE’ NE ANLAMA GELİYOR?

Bu soru, Google'da aratıldığında ilk çıkan sonuçlarda Google’ın açılımı "Global Organization of Oriented Group Language of Earth" yani ”Dünya'nın Belirli Dil Grubunun Küresel Organizasyonu” olarak tanımlanıyor.

Ancak Google'ın kendi web sitesine ve isim değiştirme oturumlarına katılan kişilere göre bu yanlış bir bilgi.

'TARİHİ BİR HATA YAPTI'



O günlere tanıklık eden Stanford Üniversitesi’nden David Koller, Google’ın tescil kaydı tarihi olan 15 Eylül 1997 günü şu sozlerle anlattı:

"Sean Anderson ve Larry Page ofislerindeki beyaz tahta üzerinde iyi bir isim bulmaya çalışıyorlardı, muazzam miktarda verinin indekslenmesiyle ilgili bir şey arıyorlardı. Sean sözlü olarak 'googolplex' kelimesini önerdi ve Larry de kısaltılmış şekli olan "googol" ile sözlü olarak yanıt verdi. Sean, alan adının kullanılabilir olup olmadığını görmek için adı Backrub’a yazdı tarihi bir hata yaptı.”

David Koller, sözlerine "Sean iyi bir heceleyici değildir ve googol yerine 'google.com' olarak yazılan ismi aramak gibi bir hata yaptı. Bu ismin kullanılabilir olduğunu gördü ve Larry de bu ismi beğendi. Ardından birkaç saat içinde 'google.com' ismini kendisi ve Sergey adına tescil ettirdi” diye devam ederek o tarihi günü anlattı.

Googol, matematikte ‘1 ve ardından gelen yüz sıfır’ anlamına gelen bir terim olarak kullanılır. Google'a göre bu terim "Google'ın web üzerindeki görünüşte sonsuz miktarda bilgiyi toplama görevini anlatmaktadır."