Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:35

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:35

Kitap severlerin ilgisini çekecek Ankara Kitap Fuarı başladı. Fuara katılmak isteyenler Ankara Kitap Fuarı nerede sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara Kitap Fuarı nerede? Ankara Kitap Fuarı ziyaret saatleri

ANKARA KİTAP FUARI NEREDE?

Ankara Kitap Fuarı, 800'ün üzerinde yazar ve yayınevinin katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

ANKARA KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

8 Aralık Pazar günü sona erecek 21. Ankara Kitap Fuarı, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelliler için ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ANKARA KİTAP FUARI HAKKINDA

ATO Congresium'da bugün açılışı yapılan kitap fuarının onur konuğu, kültürel psikiyatri eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kemal Sayar, uluslararası onur konuğu da Azerbaycanlı yazar Nizami Jafarov oldu.

Fuarın konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi. Azerbaycan standında bulunan yöresel kıyafetli görevlilerin katılımcılara ülkelerinin tarihini ve kültürünü tanıttığı fuarda, yaklaşık 1500 etkinlik düzenlenecek.

Fuar koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaralılarla bir yıl aradan sonra tekrar buluştuklarını, fuarla geniş kitlelere kitabı ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.